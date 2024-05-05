На Баумана в Казани появились знаки, запрещающие движение на электросамокатах

На главной пешеходной улице в Казани появились знаки, запрещающие движение на электросамокатах и других средствах индивидуальной мобильности. Фотографии распространились в местных телеграм-каналах.

Фото: © Соцсети

Напомним, согласно проекту документа Исполкома Казани, на пешеходных улицах Баумана и Петербургская запретят движение на средствах индивидуальной мобильности и велосипедах.

Запрет также коснется проезжей части: ул.Авангардная, ул.Академика Арбузова, ул.Баки, Урманче, ул.Большая Крыловка, ул.Вишневского, ул.Комиссара Габишева, ул.Дубравная, ул.Достоевского, ул.Краснококшайская, Кировской дамбы, Кремлевская дамба, ул.Кул Гали, ул.Ленская, Магистраль 100-летия ТАССР, ул.Мамадышский тракт, ул.М.Салимжанова, мост «Миллениум», ул.Несмелова, ул.Н.Назарбаева, ул.Оренбургский тракт, ул.Пушкина, пр.Победы, ул.Р.Зорге, ул.Сибирский тракт, ул.Татарстан, ул.Техническая, пр.Универсиады, ул.Фермское шоссе, ул.Ю.Фучика, пр.Х.Ямашева, ул.2-я Азинская.

Запрещается езда на территории:

Казанского Кремля;

Парка «Урам»;

ТЦ «Парк хаус»;

парковки у Центра семьи «Казан»;

парковки под мостом «Миллениум», парк «Урам»;

парковка Горкинско-Ометьевского леса со стороны пр.Победы и ул.Родина;

нечетная сторона ул.Дзержинского на участке от ул.Чернышевского до ул.Лобачевского;

прилегающей к территория Собора Казанской иконы Божией Матери (ул. Б.Красная, 5Б);

промзоны ул.М.Миля;

промзона ул.Родины.

Ограничения вводятся для всех СИМ, то есть не только для электросамокатов, но также для гироскутеров, моноколес и прочих средств передвижения.