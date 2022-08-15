На башкирский участок трассы М7 Москва – Казань выделят полмиллиарда рублей

В начале сентября выберут разработчика проекта для строительства и реконструкции участка трассы М7 на территории Башкирии. Дорога будет проложена на территории от границы с Татарстаном до Дюртюлей. Начальная цена контракта — 546,1 млн рублей, которые выделят из федерального бюджета.

Работы на этом участке завершатся до 30 сентября 2025 года. Длина четырехполосной дороги составит 65 км, а расчетная скорость движения – 120 километров в час. В рамках строительства также возведут девять транспортных развязок и два моста, следует из заявки Федерального управления автодорог «Приуралье», опубликованная на сайте госзакупок.

Как ранее сообщил «Татар-информ», всего на реконструкцию семикилометрового участка дороги М7 «Волга» Москва – Владимир – Нижний Новгород – Казань – Уфа из федерального бюджета направят свыше 7,3 млрд рублей.