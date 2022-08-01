На реконструкцию участка трассы М7 из бюджета РФ выделят 7,3 млрд рублей

На реконструкцию семикилометрового участка дороги М7 «Волга» Москва – Владимир – Нижний Новгород – Казань – Уфа на участке км 1061+100 – км 1068+200 из федерального бюджета направят свыше 7,3 млрд рублей. Соответствующие тендеры опубликованы на сайте госзакупок.

Согласно документации, рабочим предстоит освободить участок строительства от зеленых насаждений, и подготовить площадки для рабочей техники. Работы будут проходить до 30 ноября 2025 года.

Финансирование проекта будет проходить поэтапно. Так на 2022 год из бюджета направлено 88,5 млн рублей, на 2023 год – 285 млн рублей и на 2024 и 2025 года выделено 1 млрд рублей и 5,9 млрд рублей соответственно.

Заказчиком работ выступает «Волго-Вятскуправтодор». Он будет принимать заявки на участие в тендерах до 15 августа этого года, а 18 августа будет определен подрядчик. Работы по реконструкции начнутся с 29 августа 2022 года.