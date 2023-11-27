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На Аяза Шабутдинова подали еще 12 заявлений в полицию
Еще 12 человек, которые пострадали от действий блогера Аяза Шабутдинова, подали на него заявления в полицию, сообщает РИА Новости.
По данным агентства, этих людей не было в списках МВД. Все заявления были приняты полицией для рассмотрения.
Напомним, на прошлой неделе Московский городской суд отклонил жалобу на арест Шабутдинова. Официально в его деле фигурировали восемь потерпевших. Бизнес-тренера обвиняют в совершении восьми преступлений по статье «мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере». Свою вину Шабутдинов не признает.
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