На Аяза Шабутдинова подали еще 12 заявлений в полицию

Еще 12 человек, которые пострадали от действий блогера Аяза Шабутдинова, подали на него заявления в полицию, сообщает РИА Новости.

По данным агентства, этих людей не было в списках МВД. Все заявления были приняты полицией для рассмотрения.

Напомним, на прошлой неделе Московский городской суд отклонил жалобу на арест Шабутдинова. Официально в его деле фигурировали восемь потерпевших. Бизнес-тренера обвиняют в совершении восьми преступлений по статье «мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере». Свою вину Шабутдинов не признает.