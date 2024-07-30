На арт-шествии фестиваля «Таврида.Арт» Татарстан представили 65 участников

Фото: пресс-служба Минмолодежи РТ

В рамках фестиваля «Таврида.Арт» в крымском Судаке прошло арт-шествие, объединившее 3,8 тыс. человек из 89 регионов России. Татарстан на нем представили 65 участников, одетых в национальные костюмы. К мероприятию присоединился и министр по делам молодежи РТ Ринат Садыков, сообщает пресс-служба возглавляемого им ведомства.

Министр пообщался с делегатами и познакомился с самой территорией проведения фестиваля. Это площадка длиной несколько километров на побережье Черного мора с пятью сценами и отдельными зонами по самым разным направлениям. Там же расположена Академия «Меганом», где творческие студенты со всей России, в том числе и из Татарстана, вместе занимаются искусством.

Фото: пресс-служба Минмолодежи РТ

«Уже становится традицией пообщаться с делегатами на площадке проведения форума. Как говорится, из первых уст получить заряд эмоций, поговорить с молодежью на актуальные темы и ответить на их волнующие вопросы. На каждый форум мы тщательно готовим нашу команду и сопровождаем их во время форума вместе с АНО „Татарстан — территория возможностей“», — отметил министр.

В рамках фестиваля «Таврида.Арт» два делегата от Татарстана выиграли гранты от Росмолодежи для реализации своих проектов на общую сумму 385 тыс. рублей, о чем сообщал «Татар-информ».

Фестиваль «Таврида.Арт» входит в федеральный проект «Молодежь России» национального проекта «Образование» и реализуется при поддержке Росмолодежи. Национальные проекты в своем нынешнем виде воплощаются в жизнь по инициативе Президента РФ Владимира Путина.