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Два татарстанца выиграли гранты на фестивале многонационального искусства
Два представителя Татарстана стали обладателями грантов VI фестиваля молодого многонационального искусства «Таврида.АРТ». Об этом сообщили в телеграм-канале Минмолодежи РТ.
Событие проводилось с 26 по 28 июля в Крыму. От Татарстана на фестиваль было подано 10 заявок.
В результате грант в размере 65 тысяч рублей получила Аделя Набиуллина и ее проект городского фестиваля словесного мастерства «Нет слов!». Кроме того, 320 тысяч на развитие проекта лаборатории создания эффективных методик поддержки выпускников родителями «ЕГЭ Гаилә» выиграл Данил Дюрягин.
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