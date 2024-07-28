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Общество 28 июля 2024 22:47

Два татарстанца выиграли гранты на фестивале многонационального искусства

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Два представителя Татарстана стали обладателями грантов VI фестиваля молодого многонационального искусства «Таврида.АРТ». Об этом сообщили в телеграм-канале Минмолодежи РТ.

Событие проводилось с 26 по 28 июля в Крыму. От Татарстана на фестиваль было подано 10 заявок.

В результате грант в размере 65 тысяч рублей получила Аделя Набиуллина и ее проект городского фестиваля словесного мастерства «Нет слов!». Кроме того, 320 тысяч на развитие проекта лаборатории создания эффективных методик поддержки выпускников родителями «ЕГЭ Гаилә» выиграл Данил Дюрягин.

#минмолодежи рт #гранты #таврида арт
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