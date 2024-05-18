На Анисьиных грядках под Казанью вновь прошло очищение деревьев от языческих символов

В субботу, 18 мая 2024 года, на территории так называемых Анисьиных грядок проходили работы по благоустройству. Священник Александр Ермолин, председатель миссионерского отдела Казанской епархии, вместе с группой прихожан и добровольцев навели порядок на грядках: убрали территорию, вынесли мусор и, что самое главное, уничтожили ленточки, которые люди повязывали на деревьях.

По словам отца Александра, практика повязывания ленточек на деревьях вокруг Анисьиных грядок является проблемой, поскольку это место широко известно как некое «магическое» место, где люди совершают языческие обряды.

«Люди приезжают сюда, валяются и катаются по грядкам, считая, что так исцелятся от бесплодия. Они также завязывают нитки на деревьях вокруг этого места и даже на надгробном Кресте якобы "на удачу"», – рассказал священник.

Отец Александр подчеркнул, что эти действия являются суевериями, и люди должны понимать, что все блага исходят от Бога, а не от языческих обрядов и завязанных ленточек. Он заявил, что они будут продолжать наводить порядок на этом святом месте и не позволят превращать его в языческое капище.

Ранее мы сообщали, что в декабре 2023 года с благословением митрополита Кирилла было решено, что Анисьины грядки будет окормлять священнослужитель из Казани иерей Александр. Священник очистил часть деревьев от того, что на них успели навязать и рассказал «Татар-информу», чем это место привлекает людей.