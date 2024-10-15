На Альметьевском водохранилище появятся пирсы для рыбаков – видео

На Альметьевском водохранилище началась установка свай под новый пирс для рыбаков. На данный момент уже завершено создание основания под деревянный настил. Всего будет построено два таких пирса. Идею их выдвинул глава Альметьевского района Тимур Нагуманов. Об этом «Татар-информу» рассказали в пресс-службе районной администрации.

По словам разработчиков, пирс — прекрасная возможность для гостей и жителей города проводить время на природе: здесь можно будет кормить уточек и наслаждаться великолепными видами.

Благоустройство территории водохранилища активно продолжается. Работы ведутся сразу в нескольких направлениях. В пляжной зоне возвели павильон.

В «тихой» зоне уже уложили тротуары и велодорожки, пешеходные мостики готовы на 50%. Также обустраиваются места отдыха: установили навес и мангалы, продолжается монтаж малых архитектурных форм: скамеек, урн, беседок.

Одна из целей благоустройства — экологическое просвещение и прививание ответственного отношения к окружающей среде. Поэтому кроме функциональных площадок в проекте появятся места для наблюдения за птицами и домики для насекомых.

Завершить большую часть работ планируют до наступления холодов, некоторые задачи перенесут на следующий год.

Благоустройство данного объекта реализуется благодаря федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда», поддержке Раиса Татарстана Рустама Минниханова и нефтяников.

Напомним, побережье Альметьевского водохранилища получило федеральный грант в размере 106 млн рублей. В реализации проекта также участвуют нефтяники, выделившие дополнительные средства в размере 155 млн рублей.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что на побережье Альметьевского водохранилища появятся зоны для пикников и экопарк.