На Альметьевском водохранилище появится новый арт-объект - золотой мост

На Альметьевском водохранилище продолжаются масштабные работы по созданию рекреационной зоны. Строители приступили к реконструкции пешеходного моста через реку Степной Зай, который свяжет две стороны водохранилища. На одной из них появится пляжная зона.

Как рассказали «Татар-информу» в пресс-службе муниципального образования, здесь будет стильный, современный велопешеходный мост с обновленными перилами и вечерней подсветкой. Мост станет новым арт-объектом и фотозоной.

Объект будет выполнен из нержавеющей стали золотого (нитрит титана) цвета, а поручни моста — из шлифованной лиственницы.

Благоустройство данного объекта реализуется благодаря федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городска среда», поддержке Раиса Татарстана Рустама Минниханова и нефтяников.

Напомним, побережье Альметьевского водохранилища получило федеральный грант в размере 106 млн рублей. В реализации проекта также участвуют нефтяники, выделившие дополнительные средства в размере 155 млн рублей.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что на побережье Альметьевского водохранилища появятся зоны для пикников и экопарк.