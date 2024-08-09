Спецпроекты
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
На Альметьевском водохранилище появится новый арт-объект - золотой мост
На Альметьевском водохранилище продолжаются масштабные работы по созданию рекреационной зоны. Строители приступили к реконструкции пешеходного моста через реку Степной Зай, который свяжет две стороны водохранилища. На одной из них появится пляжная зона.
Как рассказали «Татар-информу» в пресс-службе муниципального образования, здесь будет стильный, современный велопешеходный мост с обновленными перилами и вечерней подсветкой. Мост станет новым арт-объектом и фотозоной.
Объект будет выполнен из нержавеющей стали золотого (нитрит титана) цвета, а поручни моста — из шлифованной лиственницы.
Благоустройство данного объекта реализуется благодаря федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городска среда», поддержке Раиса Татарстана Рустама Минниханова и нефтяников.
Напомним, побережье Альметьевского водохранилища получило федеральный грант в размере 106 млн рублей. В реализации проекта также участвуют нефтяники, выделившие дополнительные средства в размере 155 млн рублей.
Ранее «Татар-информ» сообщал, что на побережье Альметьевского водохранилища появятся зоны для пикников и экопарк.
Рендеры предоставлены Институтом развития городов РТ.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»