На акции в Швеции сожгли устав НАТО с согласия властей

В южном шведском городе Хельсингборге состоялась акция с сожжением устава НАТО. Все прошло без происшествий, это была «спокойная демонстрация», за которой наблюдали полицейские, пишет газета Helsingborgs Dagblad.

Предпринять какие-либо действия против активистов полиция не смогла, так как с их стороны не было противоправных действий. Устав активист, 29-летний Лукас Юнгквист, сжигал под дождем на сцене.

Отмечается, что сначала он подал заявку на «демонстрацию с сожжением священных текстов», однако после извинился и заявил, что собирается сжечь устав НАТО.

Напомним, Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган ранее заявил, что Турция готова «как можно скорее» ратифицировать заявку Швеции на вступление в НАТО. Сегодня на полях саммита альянса в Вильнюсе он отметил, что сможет одобрить заявку Швеции не раньше октября, так как парламент Турции закрыт на летние каникулы.