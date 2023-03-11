На акции протеста против пенсионной реформы в Париже произошли беспорядки

В Париже на акции протеста против пенсионной реформы произошли столкновения с полицией. Правоохранители начали оттеснять толпу протестующих дубинками. В акции участвуют десятки тысяч человек, передает корреспондент РИА Новости с места событий.

Шествие началось в Париже площади Республики на фоне седьмой общенациональной забастовки против повышения пенсионного возраста. Участие в ней принимают представители ведущих профсоюзов, работники транспорта, энергетики, промышленности и других отраслей.

Столкновения начались после того, как к ним присоединилась радикально настроенная молодежь из black bloc (тактика протестов и демонстраций, при которой участники носят черную одежду, шарфы, маски, темные очки и прочие объекты, скрывающие и защищающие лицо). Радикалы начали забрасывать полицию бутылками и запускать в их сторону петарды, после чего против них применили слезоточивый газ.

Напомним, протесты проходят во Франции с начала года, в январе на них вышли более миллиона человек. Пенсионная реформа предполагает, что власти страны начнут постепенно повышать пенсионный возраст на три месяца в год с 1 сентября 2023 года, таким образом, к 2030 году он достигнет 64 лет.