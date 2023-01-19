Во Франции на протесты против повышения пенсионного возраста вышли более миллиона человек
После того, как французские власти представили проект пенсионной реформы, который предполагает повышение пенсионного возраста, на протесты против неее вышли миллионы французов. Так, сегодня, по официальным данным, в демонстрациях по всей стране приняли участие порядка 1,12 млн человек.
В Париже к акции протеста присоединились сторонники движения «желтые жилеты» и радикалы black bloc, наблюдались столкновения с полицией, передавал корреспондент РИА Новости с места событий. Полиция применила слезоточивый газ, в столице Франции задержали 38 человек.
Местные СМИ приводят данные МВД, согласно которым на акции протеста в Париже вышли 80 тыс. человек, хотя профосюзы заявляли о 400 тысяч участников протестов в столице и двух миллионах по всей стране.
На прошлой неделе французский премьер Элизабет Борн представила проект пенсионной реформы, которую планируется утвердить в этом году. Власти страны начнут постепенно повышать пенсионный возраст на три месяца в год с 1 сентября 2023 года, таким образом, к 2030 году он достигнет 64 лет.