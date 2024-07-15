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На акции «По зову сердца» в РТ собрали почти 400 тыс. рублей на нужды бойцов СВО
На акции «По зову сердца» ветераны госслужбы Татарстана пожертвовали почти 400 тыс. рублей, которые затем были потрачены на необходимую помощь бойцам на передовой Специальной военной операции. Об этом на телемарафоне «Вступай в армию Победы!» рассказала председатель Общественного совета при МВД РТ, председатель Совета ветеранов Администрации Раиса РТ Ирина Терентьева.
«В январе мы начали акцию “По зову сердца”, направленную на поддержку бойцов специальной военной операции. Мы открыли благотворительный счет. Что удивило: одинокая женщина- ветеран с небольшой пенсией, которой мы сами стараемся помочь, перечислила для нее очень серьезную сумму. Это и есть демонстрация силы духа наших людей. Всего на сегодняшний день собрано пожертвований уже на 382 тыс. рублей», — сообщила спикер.
Уже отправлены три транша грузов на передовую, готовится четвертый. При этом если в первый раз ветераны сами выбирали, что отправить бойцам, то потом они смогли установить с ними связь и теперь отправляют помощь по запросам самих солдат, добавила Терентьева.
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