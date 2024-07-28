На акции по повышению гражданской активности в РТ хотят направить 10 млн рублей

В Татарстане собираются провести ряд мероприятий, нацеленных на повышение гражданской активности и патриотической идентичности. Затраты на их организацию составят чуть более 10 млн рублей, соответствующая информация появилась на сайте госзакупок.

Из документации к тендеру следует, что в семи городах республики (Зеленодольске, Буинске, Чистополе, Бугульме, Нижнекамске, Набережных Челнах и Казани) до 30 сентября текущего года предполагается организовать зональные форумы (акции) «Синең чират» («Твоя очередь»).

Участниками этих событий должны будут стать не менее 2 тыс. человек, причем они смогут самостоятельно определить темы лекториев. Возможны встречи со спикерами по таким направлениям, как медиа, креативные индустрии, предпринимательство, психология, туризм.

Для проведения форумов должны быть закуплены по 14 свитшотов с вышивкой и лонгсливов, а также по 2 тыс. евробуклетов, ручек, флешек, шоперов, стикерпаков и бейджиков. Предусмотрена разработка дизайн-макетов проекта, выступления диджея, фото- и видеофиксация.

Кроме того, до 31 октября текущего года планируется провести в столице Татарстана квиз-турнир среди представителей молодежи в возрасте от 14 до 35 лет на звание лучшего знатока России и малой родины (их географии, истории, культуры и так далее). Он будет включать 16 игр в формате олимпийской сетки. На «ВК видео» предполагается выложить шоу о мероприятии из восьми выпусков. Лучшая команда получит кубок, всем участникам выдадут грамоты, подарят толстовки и книги о России.

Помимо этого, в Казани (также до 31 октября) будет организован патриотический образовательный интенсив для молодых медиаспециалистов РТ (государственных служащих и муниципальных работников), который будет длиться не менее трех дней по 15 часов. На него планируется собрать минимум 111 участников, для которых выступят 11 спикеров — от «мастера новых медиа» до пресс-секретаря одного из комитетов Правительства Ленинградской области.

Заказчиком выступает Молодежный центр Республики Татарстан. Средства поступят из федерального и республиканского бюджетов. Прием заявок завершится 2 августа, исполнителя определят 5 августа.