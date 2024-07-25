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Политика 25 июля 2024 19:42

Правительство РТ продлило программу сохранения идентичности татарского народа

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В Татарстане еще на год продлена программа «Сохранение национальной идентичности татарского народа». Соответствующее постановление Правительства РТ подписал Премьер-министр республики Алексей Песошин.

Если ранее предполагалось, что второй этап ее реализации продлится с 2024 по 2026 год, то теперь она будет действовать и в 2027-м.

Кроме того на 110,1 млн рублей увеличены объемы финансирования программы — до 373,6 млн. На реализацию мероприятий в 2024 и 2027 годах предусмотрено по 99,3 млн рублей, в 2025-м и 2026-м — по 88,5 млн.

Показателями программы являются вовлеченность регионов в ее мероприятия, изученность объектов материального и нематериального наследия, количество обработанных и сданных в музеи археологических артефактов, разработка пособий по изучению татарского языка, исследование населенных пунктов за пределами Татарстана с компактным проживанием татар и ряд других.

#татары #постановление Кабмина РТ #Алексей Песошин
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