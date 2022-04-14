На акции «Бессмертный полк» могут пронести портреты погибших при спецоперации на Украине

В акцию «Бессмертный полк» в этом году могут включить погибших участников спецоперации на Украине. По желанию родных и близких их портреты могут быть пронесены во время шествия 9 мая. Об этом со ссылкой на сопредседателя Центрального штаба движения «Бессмертный полк России», депутата Госдумы Елену Цунаеву сообщает ТАСС.

Она рассказала, что уже получала подробные вопросы от граждан. Шествие «Бессмертного полка» — это добровольное мероприятие, национальная инициатива, поэтому каждый решает самостоятельно, участвовать или нет.

«Это достаточно тяжелая история, мы очень гордимся нашими ребятами, которые встали на защиту ценностей наших ветеранов, которых мы будем чествовать 9 мая, но хочу подчеркнуть, что это лично от семей, которые потеряли своих родных и близких в спецоперации, зависит, хотят ли они, чтобы в таком формате вспомнили 9 мая про их родных и близких. Если у них будет такое желание, то, я думаю, организаторы шествия противиться не будут», — подчеркнула парламентарий.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в этом году акция «Бессмертный полк» состоится в офлайн-формате. Как рассказал пресс-секретарь Президента России Дмитрий Песков, Владимир Путин пока не принял решение об участии в мероприятии.