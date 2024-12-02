На Ак Барс Арене в Казани появилось видеопоздравление с национальным днем ОАЭ

На медиафасаде стадиона «Ак Барс Арена» в Казани 2 декабря разместили видеопоздравление с национальным днем Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ).

По данным организаторов, на экране появляется государственный флаг страны, затем – дата праздника и поздравление на двух языках: русском и арабском.

«Поздравляем дружественный народ с национальным днем Объединенных Арабских Эмиратов», - говорится в сообщении.

Национальный день ОАЭ ежегодно отмечается 2 декабря. Именно в эту дату в 1971 году правители эмиратов подписали соглашение о создании единого государства ― Объединенных Арабских Эмиратов.

В этот праздничный день по всей стране проводят торжественные мероприятия: парады, концерты, гонки и выставки.

Ранее Раис РТ Рустам Минниханов поздравил Президента ОАЭ шейха Мухаммада бен Заида аль-Нахайяна с Днем образования Объединенных Арабских Эмиратов.

Как отметил руководитель республики, этот праздник является символом единства арабских народов и новой эпохи развития эмиратов. Он также пожелал народу ОАЭ счастья, прогресса и процветания.

«Пользуясь приятным случаем, выражаю надежду на дальнейшее системное развитие татарстано-эмиратского сотрудничества в рамках обширного взаимодействия между Россией и Объединенными Арабскими Эмиратами», — говорится в поздравлении.

видео: организаторы