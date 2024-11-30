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Минниханов поздравил Президента ОАЭ с Днем образования государства
Раис Татарстана, председатель Группы стратегического видения «Россия — Исламский мир» Рустам Минниханов поздравил Президента ОАЭ шейха Мухаммада бен Заида аль-Нахайяна с Днем образования Объединенных Арабских Эмиратов. Об этом сообщила руководитель пресс-службы Раиса РТ Лилия Галимова.
Минниханов отметил, что этот праздник является символом единства арабских народов и новой эпохи развития эмиратов, и пожелал народу ОАЭ счастья, прогресса и процветания.
«Пользуясь приятным случаем, выражаю надежду на дальнейшее системное развитие татарстано-эмиратского сотрудничества в рамках обширного взаимодействия между Россией и Объединенными Арабскими Эмиратами», — говорится в тексте.
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