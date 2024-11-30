Минниханов поздравил Президента ОАЭ с Днем образования государства

Рустам Минниханов и Мухаммад бен Заид аль-Нахайян в аэропорту Казани во время саммита БРИКС

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Раис Татарстана, председатель Группы стратегического видения «Россия — Исламский мир» Рустам Минниханов поздравил Президента ОАЭ шейха Мухаммада бен Заида аль-Нахайяна с Днем образования Объединенных Арабских Эмиратов. Об этом сообщила руководитель пресс-службы Раиса РТ Лилия Галимова.

Минниханов отметил, что этот праздник является символом единства арабских народов и новой эпохи развития эмиратов, и пожелал народу ОАЭ счастья, прогресса и процветания.

«Пользуясь приятным случаем, выражаю надежду на дальнейшее системное развитие татарстано-эмиратского сотрудничества в рамках обширного взаимодействия между Россией и Объединенными Арабскими Эмиратами», — говорится в тексте.