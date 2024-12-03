На адаптацию соцобъектов для инвалидов в Татарстане направят 30 млн рублей

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

В настоящее время в Татарстане проживают 282 тыс. инвалидов, в том числе 18 тыс. детей. В этом году 30 млн рублей будет направлено на адаптацию для лиц с ограниченными возможностями здоровья социальных объектов республики. Об этом сообщила сегодня на брифинге в Кабинете Министров РТ министр труда, занятости и социальной защиты региона Эльмира Зарипова.

«Работа с человеком с ограниченными возможностями — системная. Мы делаем серьезный упор на формирование безбарьерной среды. Республика долгие годы участвует в этой программе. Только в этом году 30 млн рублей будет направлено на адаптацию объектов, которые пользуются особой популярностью среди людей с инвалидностью. Это учреждения здравоохранения, образования, культуры и социальной сферы», — сказала она.

В формирование доступной среды вовлечены жители республики. Это не только те, кто имеет ограничения, но и мамы с маленькими детьми, которых приходится возить в колясках, и пожилые люди.

«В рамках системы „Народный контроль“ 88 заявок, которые касаются вопросов социальной доступной среды, решены положительно», — отметила Зарипова.

По данным Минтруда РТ, республиканской долгосрочной программой на 2022–2030 годы предусмотрены адаптационные работы на объектах социальной сферы, чтобы люди с инвалидностью могли с комфортом пользоваться услугами. До конца этого года будут адаптированы 30 объектов социальной сферы.