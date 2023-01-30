На 72-м году жизни скончался заместитель гендиректора КАМАЗа Манфред Киндерманн

В субботу, 28 января, на 72-м году жизни скончался генеральный директор ООО «КАМАЗ Тормозные Системы» и советник генерального директора ПАО «КАМАЗ» Манфред Киндерманн. Об этом сообщает пресс-служба предприятия.

Генеральный директор ПАО «КАМАЗ» Сергей Когогин выразил глубокие соболезнования семье, родным и близким покойного.

«Я навсегда благодарен судьбе за возможность встретить на своём пути такого бизнес-партнера, как Манфред Киндерманн. На всех этапах нашего сотрудничества он проявлял себя как настоящий профессионал и эффективный руководитель. Умение вести конструктивный диалог, основанный на высоком профессионализме и ответственности, способность мобилизовать коллектив на выполнение поставленных задач позволяли ему достигать высоких результатов. Его имя стало частью истории КАМАЗа. В сердцах коллег всегда будет жить светлая память о Манфреде Киндерманне и его достойном жизненном пути», — сказано в телеграмме с соболезнованиями, отправленной руководителем автогиганта.

На КАМАЗе отмечают, что при активном содействии Киндерманна и его участии на производственных площадях завода было создано и успешно развивалось совместное предприятие «Кнорр-Бремзе Кама».

Начало истории специализирующегося на выпуске тормозных систем ООО «Кнорр-Бремзе Кама», ныне ставшего ООО «КАМАЗ Тормозные Системы», было положено в декабре 2007 года подписанием соглашения с немецкой группой Knorr-Bremse AG о создании совместного предприятия. В июле 2008 года здесь было запущено производство барабанных тормозов для КАМАЗа. С этого момента началось развитие компании под руководством генерального директора Манфреда Кидерманна.

За первые десять лет компания освоила производство барабанных тормозов, гасителей крутильных колебаний, ручных регулировочных рычагов, пневмогидроусилителей, главных цилиндров и осушителей воздуха. В 2011 году был получен сертификат по стандарту ISO TS 16949, а в 2017 году компания стала одной из первых в России, сертифицированных по новому стандарту IATF 16949: 2016.

В июне 2022 года, после введения масштабных антироссийских санкций, вызванных специальной военной операцией на Украине, Knorr-Bremse AG вышла из состава учредителей совместного предприятия. Именно тогда челнинская компания сменила название, а единственным ее владельцем стал КАМАЗ. При этом Манфред Киндерманн остался генеральным директором организации.

Условия сделки раскрыты не были. По данным издания «Вести КАМАЗа», в 2021 году выручка уже бывшего совместного предприятия равнялась 3,6 млрд рублей, а чистая прибыль — 184,4 млн рублей.