Летом с ветерком: На трассах в Татарстане увеличили максимально разрешенную скорость

Госавтоинспекция Татарстана увеличивает скоростной режим на 52 участках дорог республики. 9 участков находятся на федеральных трассах, 25 — на региональных. Изменения, говорят в ГИБДД РТ, вызваны необходимостью обеспечить безопасное и комфортное передвижение водителей и пассажиров из точки «А» до точки «В».

На минувшей неделе Главный государственный автоинспектор Татарстана на пресс-конференции в «Татар-информ» анонсировал грядущие изменения скоростного режима – где-то, сказал Ленар Габдурахманов, разрешенную скорость снизят, где-то – увеличат. Все изменения, в первую очередь, будут направлены на обеспечение безопасности татарстанских дорог.

«Ограничение скорости не должно стать избыточным. Мы не снижаем скоростной режим на тех участках дорог, где это не требуется. Такие меры мы не предпринимаем на дорогах, где были построены развязки и установлены светофоры. Кроме того, на этих участках должна отсутствовать аварийность», — объяснил во время пресс-конференции в ИА «Татар-информ» Ленар Габдурахманов.

Перед тем, как снять знаки ограничения скорости, дороги тщательно изучают. В первую очередь на участке должна быть обеспечена безопасность передвижения транспорта: разделены потоки движения, установлен светофор, обеспечено освещение, построены развязки, проложены тротуары. Только после того, как инспекторы придут к выводу, что риск возникновения аварии на этом участке дороги минимален, поднимается вопрос об увеличении на нем максимально разрешенной скорости.

«Мы, совместно с балансодержателями дорог, провели тщательный анализ. Решение по ликвидации ограничения скоростного режима принимается по каждому конкретному участку отдельно. Перед принятием решения, мы взвесили все риски. Такие участки будут взяты на особый контроль. В частности, будут выставляться камеры фото и видеофиксации нарушений правил дорожного движения» — прокомментировал начальник отдела дорожной инспекции и организации движения Эльнар Садриев.



По результатам анализа дорожно-транспортной обстановки максимально разрешенная скорость может быть изменена. Только за последние два года запрещающие знаки были демонтированы на 33 участках дорог республики, то есть разрешенная скорость в этих местах увеличилась.

Например, ранее максимально разрешенная скорость движения на 841-м километре трассы М7 «Волга» составляла 50 км/ч. Это ограничение было вызвано большим риском возникновения на дороге аварий. Проанализировав ДТП, произошедшие на данном участке, сотрудники ГИБДД пришли к выводу, что почти все они происходили ночью. К примеру, в 2019 году ночью машина сбила здесь женщину, которая переходила дорогу по пешеходному переходу.

В 2020 году эта часть дороги была оборудована искусственным освещением. После этого новых ДТП не происходило. В связи с этим было принято решение увеличить максимально разрешенную скорость на этом участке до 70 км/ч.

«Современные машины очень быстрые. Конечно, надо поднимать скорость. Если дороги расширяют, делают 2-3 полосы, то все нормально. У нас очень медленные трассы, я вот ехал из Беларуси, там скорость — 110 км/ч. Никто не гонит лишнего, все соблюдают правила», — высказал свое мнение водитель большегруза Дугар Санжиев.

Еще на двух участках дороги М7 установлены знаки, разрешающие двигаться со скоростью 110 км/ч. Сейчас общая протяженность пути, по которому можно ехать с такой скоростью составляет 24 километра. К 7 июня увеличить скоростной режим до 110 км/ч планируется еще на 6 километрах дорог, предварительно ликвидировав пешеходный переход на этом участке, чтобы избежать риска возникновения ДТП.

На участке в пять километров дороги Казань – Оренбург также разрешили ехать со скоростью 110 км/ч. А на отрезке в семь километров трассы Йошкар-Ола – Зеленодольск после ремонта асфальта планируют разрешить передвижение со скоростью 100 км/ч.



Все эти изменения носят сезонный характер, установленные знаки планируют демонтировать к октябрю.

«Разрешенную скорость надо увеличивать, иначе образуются пробки. Конечно, лихачи всегда будут, какие бы не стояли знаки — все равно будут те, кто нарушают. Это водители у нас такие», – отметил водитель Алексей Никитин.

Скоростной режим для легковых авто на летний период увеличили и в самой Казани: максимально разрешенная скорость передвижения по Мамадышскому тракту – от перекрестка с улицей Интернациональная до границы Казани – и по улице Залесная – от дома № 118 до границы города – теперь составляет 80 км/ч. Эти изменения также будут действовать до начала октября.

«Обращаюсь к участникам дорожного движения, в первую очередь, к водителям: необходимо строго соблюдать ту скорость, которая введена на конкретном участке дороги», — заключил Эльнар Садриев.