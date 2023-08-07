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Новости Татарстана и Казани
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На 33 светофорах Казани установят звуковую систему для безопасности пешеходов
33 действующих светофора на разных улицах в Казани снабдят системой звукового оповещения «Триоль». Данная система устанавливается для безопасности передвижения пешеходов, имеющих ограничения по зрению. Об этом на деловом понедельнике доложил замруководителя городского исполкома Игорь Куляжев.
«Система появится на улицах Декабристов и Чистопольской, Бондаренко и Ямашева, Гагарина и Короленко, Волгоградской и Ибрагимова и других. Система включает звуковое оповещение при переключении на зеленый сигнал светофора», — пояснил докладчик.
На данный момент специалисты ведут работы по подготовке необходимых коммуникаций, а вскоре приступят к монтажу самого оборудования.
Ранее «Татар-информ» сообщал, что ремонт и строительство казанских дорог обойдется в 27 млрд рублей в 2023 году.
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