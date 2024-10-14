На 2-й этап базы коммунального обслуживания в Казани направят 776 млн рублей

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В Казани начнется второй этап строительства базы коммунального обслуживания на улице Воровского. Стоимость работ составит более 776 млн рублей, следует из информации на портале госзакупок.

Подрядчику предстоит провести комплекс работ, включающий конструктивные и архитектурные решения, устройство внутренних водопровода, канализации, отопления, вентиляции, кондиционирования, электроснабжения, слаботочных систем и другие. Также на объекте появятся пожарная сигнализация, система оповещения.

Кроме того, более 22 млн рублей будет направлено на строительство административного здания межмуниципального отдела МВД России «Верхнеуслонский» с изолятором временного содержания.

Источником финансирования строительства базы коммунального обслуживания в Казани выступает бюджет города, изолятора в Верхнеуслонском районе — бюджет Татарстана. Оба объекта должны быть завершены в 2025 году – до 29 августа и до 31 мая соответственно.

Заказчиком закупки является Главстрой республики.

Ранее сообщалось, что строительство базы коммунального обслуживания на улице Воровского обойдется в 580 млн рублей.