На 15 площадках в Казани вновь пройдут сельхозярмарки

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18 ноября на 15 площадках в Казани откроются сельскохозяйственные ярмарки. Торговля на них начнется в 6 утра и продлится до часу дня, напоминает мэрия столицы Татарстана.

Свою продукцию в город привезут фермеры из 22 районов Татарстана и 18 организаций АПК республики. Выгода при таких покупках составит до 15% от розничных цен.

В Авиастроительном районе торговля развернется по ул. Беломорской, 69, ул. Дементьева, 7 и ул. Ленинградской, 27.

Жители Вахитовского района смогут посетить площадки по ул. Татарстан, 53 и ул. Чехова, 2, а Кировского — по ул. Краснококшайской, 150/2, ул. Революционной, 12 и ул. Батыршина, 20.

В Ново-Савиновском районе ярмарочные площадки откроются по ул. Лаврентьева, 10 и на проспекте Ямашева, 71а. В Приволжском районе приобрести продукцию по выгодным ценам можно по ул. Зорге, 66 и ул. Фучика, 72.

В Советском районе — в агропромпарке «Казань» по ул. Аграрная, 2 и на ул. Липатова, 7.

Для жителей микрорайона «Салават Купере» отдельная ярмарка будет организована на парковке у торгового центра, расположенного в селе Осиново по улице Садовая, 9.

Ранее Раис Татарстана Рустам Минниханов призвал глав городов тщательно следить за условиями, созданными для участников сельхозярмарок, а организаторов – обратить особое внимание на качество доставляемой продукции и разумность установленных цен.