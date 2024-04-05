На 10 дней в центре Казани ограничат проезд по двум улицам

В Казани ограничат движение по улицам Островского и Петербургской. Мера принята на время работ по устройству наружных сетей водоснабжения и закольцовки водопровода, сообщает мэрия со ссылкой на Комитет внешнего благоустройства города.

С 16 по 26 апреля для движения перекроют участок рядом со зданием №107 по улице Островского.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в Казани почти на два года закроют участок проезжей части по улице Фучика.