Инфраструктуру для промпарка «Менделеевск 2.0» должны завершить весной 2025 года

Фото: пресс-служба Менделеевского района

На строительство инженерной инфраструктуры промпарка «Менделеевск 2.0» направят 874,8 млн рублей. Средства пойдут на работы в рамках 1-й очереди. Информация опубликована на портале госзакупок.

Проект предусматривает работы по строительству КПП, силовое электрооборудование, слаботочное оборудование, внутреннюю канализацию, пожарную сигнализацию, наружное электрооборудование и другие.

Ожидается, что строительно-монтажные и прочие работы по контракту будут завершены в марте 2025 года.

Поиски подрядчика начало Главное инвестиционно-строительное управление Татарстана.

Как ранее сообщил глава района Радмир Беляев, инфраструктуру для промышленного парка возведут на средства ВЭБ.РФ и бюджета республики.