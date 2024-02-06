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Инфраструктуру для промпарка «Менделеевск 2.0» должны завершить весной 2025 года
На строительство инженерной инфраструктуры промпарка «Менделеевск 2.0» направят 874,8 млн рублей. Средства пойдут на работы в рамках 1-й очереди. Информация опубликована на портале госзакупок.
Проект предусматривает работы по строительству КПП, силовое электрооборудование, слаботочное оборудование, внутреннюю канализацию, пожарную сигнализацию, наружное электрооборудование и другие.
Ожидается, что строительно-монтажные и прочие работы по контракту будут завершены в марте 2025 года.
Поиски подрядчика начало Главное инвестиционно-строительное управление Татарстана.
Как ранее сообщил глава района Радмир Беляев, инфраструктуру для промышленного парка возведут на средства ВЭБ.РФ и бюджета республики.
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