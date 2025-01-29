На 8 лет в колонию отправили мать из Зеленодольска, которая затрясла ребенка до смерти

Фото: Елена Фенина / «Татар-информ»

Зеленодольский городской суд сегодня вынес приговор 27-летней Марине Каримовой – ее признали виновной в смерти собственного ребенка.

По версии следствия, 6 января прошлого года женщина, пытаясь успокоить четырехмесячного ребенка, начала трясти его – эти действия стали причиной смертельной травмы спинного мозга.

Признав женщину виновной по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть», суд назначил ей наказание в виде 8 лет лишения свободы в колонии общего режима.

«Вину я совершенно не признаю, я ребенка не трясла. Будет обидно, если виновный окажется на свободе», – заявила Марина Каримова во время прений сторон.

Адвокат Каримовой заявила, что во время следствия женщина давала показания под давлением, поэтому и оговорила себя.

«Именно сожитель Каримовой, Ильичев, тряс и бил ребенка, а во время допроса заявил, что все это сделала моя подзащитная. Она любила ребенка, ухаживала за ним и хорошо к нему относилась», – заявила адвокат.

Однако представитель прокуратуры отметил: вина обвиняемой доказана экспертизами и показанием свидетелей.

Ранее «Татар-информ» сообщал о том, что глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял дело под личный контроль.

На допросе мать и ее сожитель утверждали, что играли с малышом, подкидывая вверх. Позже женщина призналась следователям, что младенец плакал и никак не успокаивался, тогда она начала трясти его. Свою вину женщина до сих пор не признала.