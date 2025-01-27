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Общество 27 января 2025 11:36

Мышь обнаружили в упаковке яблок в одном из супермаркетов Казани

В одном из казанских супермаркетов покупатель обнаружил в упаковке яблок мышь. Об этом сообщает «МК».

Казанец услышал подозрительный шорох на стеллаже с овощами и фруктами. Приглядевшись, он увидел неожиданного посетителя, копошившегося среди яблок.

Мышь могла пробраться в упаковку по причине ее повреждения. Покупатель сообщил о незваном госте в магазине продавцу, после чего поврежденный товар изъяли с полки.

Это уже не первый случай обнаружения живности в продовольственных товарах в супермаркетах. В 2021 году казанский магазин был оштрафован за укус скорпиона, прятавшегося в купленном местной жительницей винограде.

#супермаркет #торговля #Казань
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