Мышь обнаружили в упаковке яблок в одном из супермаркетов Казани
В одном из казанских супермаркетов покупатель обнаружил в упаковке яблок мышь. Об этом сообщает «МК».
Казанец услышал подозрительный шорох на стеллаже с овощами и фруктами. Приглядевшись, он увидел неожиданного посетителя, копошившегося среди яблок.
Мышь могла пробраться в упаковку по причине ее повреждения. Покупатель сообщил о незваном госте в магазине продавцу, после чего поврежденный товар изъяли с полки.
Это уже не первый случай обнаружения живности в продовольственных товарах в супермаркетах. В 2021 году казанский магазин был оштрафован за укус скорпиона, прятавшегося в купленном местной жительницей винограде.