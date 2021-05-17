Суд увеличил штраф для казанского магазина за укус скорпиона, прятавшегося в винограде

Сегодня Верховный суд РТ увеличил штраф для казанского магазина за укус скорпиона, который прятался в купленном жительницей Казани Инной винограде. После вскрытия упаковки скорпион укусил женщину, и ей потребовалась медицинская помощь.

Ранее Зеленодольский городской суд обязал магазин выплатить 30 тысяч рублей за укус членистоногого в качестве компенсации морального вреда, хотя Инна изначально обратилась в суд с иском в полмиллиона рублей.

Адвокат женщины Лаврентий Сичинава сегодня рассказал о том, что за четыре месяца с момента укуса до решения суда представители магазина ни разу не связались с женщиной, чтобы извиниться.

«Более того, когда ответчики пришли в суд, то начали говорить о том, что якобы этого скорпиона Инна чуть ли не сама себе привезла откуда-то», – сообщил адвокат.

Кроме того, Сичинава заявил о том, что скорпион мог укусить ребенка женщины, который является инвалидом.

«Если бы ребенок подошел бы и вытащил этот виноград, то, наверное, ситуация была бы совершенно другая», – рассказал Сичинава.

По мнению адвоката, сумма штрафа и компенсации является несоразмеримым произошедшему инциденту. В конце своего обращения Сичинава попросил у суда увеличить штраф и компенсацию морального вреда.

Прокурор Лейсан Халикова поддержала апелляционное представление, напомнив, что состояние женщины после укуса скорпиона расценивалось как средней тяжести.

В конечном итоге Верховный суд РТ увеличил штраф для казанского магазина до 50 тысяч рублей и присудил пострадавшей женщине 100 тысяч рублей.

Фото: Равиль Мукменов.