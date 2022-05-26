Мясокомбинат «Даль-Кама» выплатил 3 млн рублей долгов по зарплате

Зеленодольский мясокомбинат «Даль-Кама» погасил часть долгов по зарплате. Бывшим сотрудникам обанкротившегося предприятия перечислили 3 млн рублей, сообщает пресс-служба Минтруда РТ.

«Министерство труда, занятости и социальной защиты РТ во взаимодействии с органами государственного и местного самоуправления, контрольно-надзорными, правоохранительными и налоговыми службами продолжает работу по обеспечению соблюдения трудовых прав работников в части своевременной и полной оплаты их труда», - сказано в сообщении.

В ходе проведенной работы погашена задолженность по зарплате на предприятии Зеленодольского района. ООО «Зеленодольский мясоперерабатывающий комбинат «Даль-Кама» погасило долг на общую сумму 3 млн руб. перед 64 работниками.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в Татарстане зеленодольский мясоперерабатывающий комбинат «Даль-Кама» выплатил своим сотрудникам 2,2 млн рублей долгов по зарплате.