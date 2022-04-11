В Татарстане «Даль-Кама» выплатила 2,2 млн рублей долгов по зарплате

В Татарстане зеленодольский мясоперерабатывающий комбинат «Даль-Кама» выплатил своим сотрудникам 2,2 млн рублей долгов по зарплате. Об этом сообщает пресс-служба Минтруда РТ.

Задолженность по заработной плате в ООО «Зеленодольский мясоперерабатывающий комбинат „Даль-Кама“» погашена лишь частично. Организация перечислила 64 работникам 2 млн 253,4 тыс. рублей долгов по зарплате.

Кроме того, ООО «Жилкомсервис» из Апастовского района РТ выплатило в общей сложности 31,01 тыс. рублей долгов по зарплате десяти работникам.

«Министерство <…> во взаимодействии с органами государственного управления, местного самоуправления, контрольно-надзорными, правоохранительными и налоговыми органами продолжает работу по обеспечению соблюдения трудовых прав работников в части своевременной и полной оплаты их труда», — заверили в ведомстве.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что стройфирма из Татарстана выплатила долг по зарплате 12 сотрудникам после вмешательства приставов.