Мясо и валенки: что покупают в 2021 году на маркетплейсах у татарстанцев

На мировых торговых онлайн-площадках предприниматели из Татарстана сейчас успешно продают деревенское мясо, валенки, маникюрные наборы, автоаксессуары и другие товары. Их товарооборот на маркетплейсах за восемь месяцев этого года вырос в пять раз. Об этом стало известно на брифинге в Казани.

«Отправной точкой по взаимодействию с маркетплейсами явилась очередная встреча Президента РТ в ноябре прошлого года, когда один из предпринимателей пожаловался на сложную систему вывода торговли на маркетплейсы. Он из-за бюрократии потратил два года, чтобы выйти на зарубежные рынки. Предприниматель продает валенки на Мальту и в Эмираты, он нашел свою нишу. Тогда Президент РТ поручил Правительству оперативно сформировать рабочую группу и выйти с предложениями, что мы в Татарстане в этой связи должны сделать», — проинформировал Уполномоченный при Президенте РТ по защите прав предпринимателей Фарид Абдулганиев.

Чтобы привлечь предпринимателей и самозанятых на электронные площадки, в республике проводятся обучающие мероприятия. В частности, они были организованы в 16 муниципальных районах. Двухдневные модули прошли около 3 тыс. предпринимателей. Консультации специалистов Центра электронной торговли получили 12,4 тыс. человек. В их числе были и такие, кто за четыре дня не только зарегистрировался на электронной торговой платформе, но и распродал свой товар. Были и другие примеры, когда регистрация занимала более месяца. Существенная помощь представителям республики оказывается в Центре электронной торговли.

«Центр электронной торговли заработал в Татарстане 1 марта. За шесть месяцев его работы 2,5 тыс. татарстанских предпринимателей были выведены на маркетплейсы», — отметил Абдулганиев.

Недавно в Центре электронной торговли начала работать так называемая продакшн-студия. Однако если говорить про электронную торговлю, то продакш — несколько иная сфера.

«В интернете мы покупаем качественное описание товара и его хорошую фотографию или видео. Для этого в Центре электронной торговли для предпринимателей заработала фотостудия. Контент-менеджеры так описывают товар, чтобы его захотелось купить. Подобным навыкам в Центре электронной торговли обучают наших предпринимателей», — подчеркнул Абдулганиев.

Стоит отметить, что торговлей в Татарстане занимаются 12-13 тыс. предпринимателей. В их числе есть яркие примеры, кто стал успешным в e-commerce. Из самозанятых республики добилась успеха Альбина Акмалова, которая продает маникюрные наборы на онлайн-площадке. Она завоевала рынок буквально за несколько дней. Не менее востребована на маркетплейсах сельхозпродукция компании «Байъ». Эта компания продает деревенское мясо под брендом «Бабайъ». Кроме того, спросом пользуются аксессуары для авто.

«Одним из успешных примеров является предприятие по производству автоаксессуаров (ветровики для автомобильных окон и капота) под брендом „Кобра-тюнинг“ из Татарстана. Предприятие вышло на международный торговый маркетплейс — eBay (США). На данный момент компания совершила более 200 поставок за рубеж, в такие страны, как США, Австралия, Великобритания, Израиль, Италия, Канада, Латвия, Мальта, Нидерланды, Норвегия и Португалия», — проинформировал первый замминистра экономики и промышленности РТ Рустем Сибгатуллин.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что товарооборот татарстанских продавцов на пяти маркетплейсах за восемь месяцев этого года вырос в пять раз — до 18,5 млрд рублей. По данным платформ Wildberries, Ozon, «Яндекс.Маркет», «КазаньЭкспресс» и eBay, количество татарстанских продавцов на этих площадках за 2021 год по сравнению с концом прошлого года увеличилось в четыре раза и достигло 12,5 тыс.