За полгода товарооборот татарстанских продавцов на маркетплейсах вырос до 18,5 млрд

Товарооборот татарстанских продавцов на пяти маркетплейсах за первое полугодие этого года вырос в пять раз — до 18,5 млрд рублей. Об этом сообщил сегодня первый замминистра экономики и промышленности РТ Рустем Сибгатуллин на брифинге в Казани.

«По данным пяти ведущих маркетплейсов (Wildberries, Ozon, Яндекс.Маркет, КазаньЭкспресс и eBay), количество татарстанских продавцов на этих площадках за восемь месяцев 2021 года по сравнению с концом прошлого года увеличилось в четыре раза и достигло 12,5 тысячи. Если по итогам прошлого года доля отправлений товаров из Татарстана составляла 17% от всех отправлений в ПФО и менее 1% в целом по России, то по итогам восьми месяцев этого года на республику приходится четверть от всех отправлений в ПФО и 2% — в РФ», — сказал он.

Начиная с 2020 года электронная коммерция активно развивается в Татарстане. Рост продаж товаров через интернет, по данным Росстата в 2020 году, в сопоставимых ценах составил 93%, за первую половину текущего года — почти 40%.