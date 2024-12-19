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«Мы здесь наведем порядок»: Путин пообещал проверить выдачу семейных ипотек
Навести порядок с выдачей семейных ипотек пообещал Президент России Владимир Путин во время прямой линии. С данным вопросом к нему обратилась одна из семей России, которой банк не выдает кредит, ссылаясь на лимиты.
«Это безобразие, не должно быть никаких лимитов. Мы с правительством эту тему обсуждали, мне было обещано, что никаких лимитов не будет, и я проверю, как обещание исполняется. Потому что в конечном итоге все это связано с субсидиями со стороны государства», – заявил Путин.
По его словам, для банков это должно быть удовольствие – получать 6% от тех, кто использует кредит, а разницу между банковской ставкой и этими 6% возмещает государство.
«Разница-то в банках оседает, между прочим. Для них это доход и не маленький, поэтому, если они отказывают, это значит, что правительство вовремя не направляет эту субсидию в банки, наверное, я проверю. Но мы договорились, что никаких лимитов не будет», – добавил Президент.
Он также напомнил про сельскую ипотеку, которая выдается под 3%. «Это очень важный инструмент в жилищном строительстве. Потому что из 110 млн квадратных метров построенного жилья 50% было ИЖС и в основном на селе», – заявил Президент.
Путин подчеркнул, что эта ипотека также не должна иметь никаких лимитов и ее необходимо сохранить. И то же самое касается IT-ипотеки. «Мы здесь наведем порядок», – заключил он.
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