«Мы ждали каждую минуту»: боец СВО из Пестречинского района устроил сюрприз семье

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Расим – боец СВО из Пестречинского района. Его возвращение в отпуск стало настоящим событием для всей семьи, но никто, кроме жены, не знал, что он приедет. Своих родных он решил удивить – и сделал это по-настоящему трогательно.

Первой, кого он навестил, была супруга. Вместе они отправились к брату и сестре, но главная встреча ждала впереди. К родителям Расим подошел, не скрывая эмоций – встал перед ними на колени, обнял, и вся семья долго стояла, прижавшись друг к другу, не сдерживая слез. Мама и папа не могли поверить, что сын рядом, живой и здоровый.

«Мы ждали каждую минуту. А он вдруг – стоит на пороге», – говорят родители, утирая глаза.

А вечером в местном клубе деревни прошел настоящий праздник. Расим оказался в центре танцевального круга под зажигательные татарские мелодии. Соседи и односельчане приветствовали его как героя. Для них этот танец был не просто развлечением, а радостным напоминанием – их земляк вернулся домой. Пусть и ненадолго.

«Это счастье, которое словами не передать», – говорят те, кто был на встрече.

Отпуск у Расима продлится недолго. Но в родной деревне еще долго будут вспоминать этот день, наполненный объятиями, слезами и светлой радостью.

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