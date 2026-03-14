«Мы хотим, чтобы люди знали, как себя защитить»: в Казани проходит онкофорум «Огни добра»
Сегодня в Казани, в ИТ-парке им. Башира Рамеева, проходит информационно-просветительский форум «Огни добра», направленный на развитие культуры онкопрофилактики, поддержку пациентов и укрепление партнерского взаимодействия между медицинским сообществом, органами власти и обществом. Форум организовал ряд некоммерческих организаций при поддержке Общественной Палаты РТ.
Программе мероприятия ранее была посвящена пресс-конференция в «Татар-информе».
«Программа форума обширна и включает несколько секций: запланированы секции о реабилитации, серебряном возрасте и инклюзии детей с ОВЗ. Есть закрытая секция для женщин в вере. Был запрос, чтобы врачи-женщины рассказывали женщинам-мусульманкам о том, как сберечь свое здоровье», – рассказала директор автономной некоммерческой организации инвалидов и лиц с онкозаболеваниями «Без бергэ (Мы вместе)» Юлия Ивашкевич.
Почти вся команда организаторов – люди, которые перенесли онкологическое заболевание. Теперь их миссия – оградить других людей от сложного опыта, что пережили они сами.
«Наш проект сделан для простых людей, чтобы они получили знания о том, как не заболеть. Наши спикеры, именитые врачи-онкологи со всего мира, расскажут, как себя защитить», – отметила Юлия Ивашкевич.
На форуме пройдет и секция молодых ученых: школьники и юные изобретатели представят свои разработки, которые могут быть применены в здравоохранении.
«В центре нашего внимания – человек, который напрямую или косвенно столкнулся с тяжелым заболеванием. Это может быть не только онкология, но и сердечно-сосудистые патологии, а также травмы. Мы хотим рассказать о современных методиках, что есть в Республике Татарстан», – рассказала руководитель проекта «Огни добра» Алина Валеева.
«Наше мероприятие об открытости. Да, люди столкнулись с онкологией, но это не стыдно и не заразно. Заболеть, к сожалению, может каждый. Нам хочется поддержать людей на этом сложном пути», – добавила Юлия Ивашкевич.
На полях форума, а именно на первом этаже ИТ-парка, прошла «ярмарка добра». Свою продукцию (поделки, сумки, одежду, украшения) представили люди с ограниченными возможностями здоровья. Прошла и выставка, на которой о своей деятельности рассказали деятели некоммерческих организаций.
«Выставка вызвала у меня самые положительные эмоции. Очевидно, что ее авторы пришли сюда с добром. Они с интересом рассказывают о том, насколько каждая игрушка, украшение или элемент одежды несет добро и пользу людям», – отметила депутат Государственной Думы РФ Татьяна Ларионова.
По ее словам, форум настроен на получение знаний, нужных для себя и близких. Цель форума выстроена правильно, само мероприятие организовано на высоком уровне, отметила парламентарий.
«Мы будем думать, что сделать для больных, чтобы они ощущали себя не больными. Они столкнулись с проблемой, которая не любит слабых. Она знает: те, кто борется, обязаны победить, потому что рядом с ними единомышленники и члены семьи. Именно они сделают все, чтобы дорога к жизни и здоровью прошла не в одиночестве», – сказала Ларионова.
Для юных гостей форума организованы мастер-классы по созданию открыток и флористике. В конце мероприятия пройдет благотворительный концерт.
«На концерте мы зажжем огни добра – символические фонари трех цветов. Белые фонари зажгут люди с онкодиагнозами и те, кто сейчас в ремиссии, красные – волонтеры, а золотые – те, кто потерял родных и близких из-за онкологии», – объяснила Алина Валеева.