«Это площадка душевной поддержки и теплоты»: в Казани пройдет онкофорум «Огни добра»

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Завтра в казанском ИТ-парке имени Башира Рамеева пройдет масштабный информационно-просветительский форум «Огни добра». Мероприятие направленно на развитие культуры онкопрофилактики, поддержку пациентов и укрепление партнерского взаимодействия между медицинским сообществом, органами власти и обществом. О программе мероприятия, которое впервые состоится в столице РТ, говорили сегодня на пресс-конференции в «Татар-информе».

«Программа форума обширна и включает несколько секций. Известные во всем мире врачи-онкологи расскажут, как сохранить качество жизни при онкологических заболеваниях. Запланированы секции о реабилитации, серебряном возрасте и инклюзии детей с ОВЗ. Есть закрытая секция для женщин в вере. Был запрос, чтобы врачи-женщины рассказывали женщинам-мусульманкам о том, как сберечь свое здоровье», – рассказала директор автономной некоммерческой организации инвалидов и лиц с онкозаболеваниями «Без бергэ (Мы вместе)» Юлия Ивашкевич.

На форум приедут 47 спикеров. На данный момент зарегистрировались более 500 участников. Посещение всех секций бесплатное.

«Это акция о единстве, о том, что наше общество целостное и не делится на больных и здоровых. Это не только информационная площадка, но и площадка душевной поддержки и теплоты», – подчеркнула Юлия Ивашкевич.

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

На форуме пройдет и секция молодых ученых: школьники и юные изобретатели представят свои разработки, которые могут быть применены в медицине.

«Наша основная миссия – сделать доброе дело для жителей не только Татарстана, но и всей страны. Мы заметили, что на наше мероприятие регистрируются люди с других регионов. Наш проект нацелен на усиление межведомственного взаимодействия. В центре нашего внимания – человек, который прямо или косвенно столкнулся с заболеванием или не хочет с ним столкнуться», – рассказала руководитель проекта «Огни добра» Алина Валеева.

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

В рамках форума на первом этаже ИТ-парка будет проходить «ярмарка добра», где свою продукцию представят люди с ограниченными возможностями здоровья.

«Мы включились в эту историю, потому как в нашу организацию обращаются люди на последних стадиях онкозаболеваний. Стоит отметить, что организацией проекта занимаются как раз люди с тяжелым диагнозом. Тема включения лиц с особенными потребностями очень актуальна и важна. Мы хотим показать, что Казань – город добрых дел и город для всех», – подчеркнула директор АНО «Добрая Казань» Татьяна Мерзлякова.

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Для совсем юных гостей форума будут организованы мастер-классы по созданию открыток и флористике. В конце мероприятия пройдет благотворительный концерт при участии звезд татарской эстрады. На сцену выйдут и люди с онкодиагнозами — те, кто еще вчера проходил химиотерапию, продемонстрируют свои творческие номера, показывая пример мужества и стремления к жизни.

«На концерте мы зажжем огни добра – символические фонари трех цветов. Белые фонари зажгут люди с онкодиагнозами и те, кто сейчас в ремиссии, красные – волонтеры, а золотые – те, кто потерял родных и близких из-за онкологии», – рассказала Алина Валеева.

Итоги работы каждой секции войдут в общую резолюцию, которую обсудят на круглом столе в Общественной палате РТ.

«Мы хотим создать на базе Общественной палаты РТ рабочую группу по онконастороженности и онкопрофилактике. Группу, которая будет поднимать значимые для населения вопросы. Хотим, чтобы она собиралась ежеквартально и выносила инициативы на обсуждение», – объяснили организаторы форума.