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Спорт
25 марта 2022  16:50
Артур Халилуллов

«Мы хотели Роналду»: Яровинский опроверг слухи об интересе «Рубина» к Ахметову

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Спортивный директор «Рубина» Олег Яровинский опроверг слухи о попытке казанского клуба приобрести хавбека ЦСКА Ильзата Ахметова в зимнее трансферное окно.

«Не хотели мы его подписывать, такого не было вообще. Мы зимой хотели подписать Криштиану Роналду. Он сказал тренер не тот, это не то (смеётся)», – цитирует Яровинского Metaratings.

Ранее издание «Спорт-Экспресс» распространило информацию о попытке «Рубина» приобрести футболиста ЦСКА.

#Рубин #Олег Яровинский #РПЛ
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