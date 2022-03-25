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Спорт
25 марта 2022  16:38
Дамир Садриев

«Спорт-Экспресс»: ЦСКА отказал «Рубину» в переходе Ильзата Ахметова

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«Рубин» этой зимой пытался подписать контракт с полузащитником ЦСКА Ильзатом Ахметовым. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

По информации источника, казанский клуб в зимнее трансферное окно проявлял предметный интерес к футболисту сборной России Ахметову. Однако, ЦСКА по инициативе тренерского штаба отказал «Рубину» в переходе.

Напомним, 24-летний полузащитник выступал за казанский клуб в период с 2014 по 2018 год, проведя 34 матча и сделав 3 результативные передачи.

Стоит отметить, что Ильзат Ахметов является рекордсменом «Рубина». Полузащитник  в 16 лет дебютировал в основной команде казанского клуба в матче 1/16 финала Кубка России против «Луча-Энергии», возглавив список самых молодых дебютантов «Рубина» в истории. 

#фк рубин #пфк цска #ильзат ахметов #РПЛ
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