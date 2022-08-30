«Мы выходили заряженными»: форвард «Ак Барса» Тарасов – о победе над «Салаватом Юлаевым»

Нападающий «Ак Барса» Даниил Тарасов оценил победу казанского клуба над уфимским «Салаватом Юлаевым» (5:3) в заключительном матче Кубка Танеко.

«Хороший матч. Уступали, проявили характер, одержали победу. Много большинства было, уверен, что всё придёт, голы придут. Все ребята бились, молодцы, всех с победой.

Мы выходили заряженными, но не надо думать, что мы будем выигрывать все матчи на одном коньке. Уверен, будут игры, где мы начнём уступать, и нам придётся доставать из себя. Перед первым матчем регулярки было важно показать характер, что при счёте 0:2 мы можем давить, забивать, отыгрываться. Все команды будут настраиваться на нас, лёгких прогулок ждать не приходится», – заявил Тарасов после победной игры.

Напомним, что победу на турнире Кубок Танеко досрочно одержал «Нефтехимик». Нижнекамцы обыграли по буллитам «Салават Юлаев» (4:3) и «Ак Барс» (4:3).

По регламенту турнира победитель был определен по проценту набранных очков, поскольку не все команды провели одинаковое число игр.

«Ак Барс» проведет первый матч регулярного чемпионата КХЛ 3 сентября в Москве против местного «Динамо».

Ранее спортивная редакция «Татар-информа» опубликовала материал о победе «барсов» в «Зеленом дерби».