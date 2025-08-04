«Мы вместе с ветеранами боевых действий»: Фазлеева поддержала телемарафон в Нижнекамске

Лейла Фазлеева

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

К телемарафону «Нижнекамск – мы вместе!» присоединилась заместитель Премьер-министра Республики Татарстан Лейла Фазлеева. В своем выступлении она поблагодарила бойцов СВО за мужество и ратный труд, а также рассказала о республиканских инициативах по поддержке ветеранов спецоперации.

«Приветствую всех участников и телезрителей прекрасного мероприятия и инициативы – телемарафона "Нижнекамск – мы вместе!". В названии телемарафона кроется вся его суть. Мы вместе с участниками специальной военной операции и ветеранами боевых действий, – подчеркнула Лейла Фазлеева. – Хочу поблагодарить всех за подвиг, за ратный труд во имя национальной безопасности нашей страны».

Вице-премьер рассказала о программах, которые реализуются в Татарстане для поддержки ветеранов. Среди них – проект «Батырлар. Герои Татарстана», где герои СВО становятся наставниками для молодежи, участвуют в патриотических мероприятиях, делятся личным опытом и историей службы.

Особое внимание Лейла Фазлеева уделила достижениям бойцов уже в мирной жизни. В их числе – ветеран СВО из Нижнекамска Артур Барабанов, ставший призером чемпионата по профмастерству «Абилимпикс» среди участников специальной военной операции.

«В чемпионате принимали участие 79 регионов Российской Федерации, более 400 участников. Мы все поняли: то, что может сделать человек, это невероятно! Наши участники СВО в составе сборной Татарстана показали великолепные результаты – 16 человек стали победителями чемпионата. Артур, вы замечательный, вы для нас всех пример и образец», – подчеркнула Лейла Ринатовна.

Ранее Раис Татарстана Рустам Минниханов рассказал на встрече с Президентом России Владимиром Путиным в Московском Кремле, что из республики на специальную военную операцию ушли 38 169 мобилизованных и контрактников. «У нас 15 Героев России, семь из них – посмертно. Награждены орденами Мужества 1829 военнослужащих из республики», – уточнил он.