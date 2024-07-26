«Мы вернемся с победой»: из Казани на СВО отправилась большая группа контрактников

Фото: © Кирилл Гумиров / «Татар-информ»

«Еду защищать семью»

Из Казани все контрактники разъедутся по учебным полигонам. Там новички пройдут базовую подготовку, а опытные военнослужащие получат возможность освоить новые востребованные специальности.

Среди тех, кто отправлялся сегодня, был Сулумбек Гаибов из Грозного.

«У меня шестеро сыновей и дочь, воспитываю их один. Дети переживают, но понимают мое решение и знают, что я поступаю правильно. Еду защищать нашу Родину. Вся Россия – это одна большая семья, и я буду защищать ее. Специально приехал в Татарстан, здесь замечательные люди, буду рад служить с ними плечом к плечу», – рассказал Сулумбек Гаибов.

Каждый из собравшихся сегодня здесь – герой со своей историей. Кто-то отправляется защищать Родину, движимый чувством долга, кто-то едет, чтобы почтить память павших товарищей и продолжить их дело.

Фото: © Кирилл Гумиров / «Татар-информ»

«В прошлом году там погибли мои друзья. Все полегли. Еду воевать за них, защищать страну, хочу вернуться героем. Сам раньше не служил, боевого опыта нет, но, несмотря на переживания по этому поводу, самым трудным все равно было оставить семью», – рассказал Адель Каримов.

Многие из добровольцев заключили контракт через Центр оформления на военную службу по контракту «Батыр». Бойцы отмечают удобство и эффективность процесса: при необходимости предоставляется транспорт для тех, кто не может добраться до центра самостоятельно, организована упрощенная процедура оформления. Примечательно, что подписать контракт можно всего за сутки.

Часть бойцов отправится в именной батальон «Батыр», других распределят по различным воинским частям. Для транспортировки добровольцев городская администрация выделила несколько больших автобусов, которые будут заполнены полностью. Подобные мероприятия по отправке проводятся примерно раз в неделю. Будущие военнослужащие едут на обучение, чтобы затем отправиться на передовую. Кто-то из них не беспокоится о будущей специализации, полагаясь на решение командования, а кто-то, наоборот, целенаправленно выбирает то, что ближе по духу и навыкам.

«Мой старший брат был оператором БПЛА, хочу тоже попробовать себя в этом направлении», – рассказал о своих планах Адель Каримов.

«Хочется к своим»

Другой доброволец – Артур Шауфус твердо решил для себя стать штурмовиком.

«Хочется быть рядом со своими ребятами. Родина-мать нас вырастила, пора вернуть ей долг. Страха нет, и я хочу сказать всем ребятам, что бояться нечего, присоединяйтесь к нам. Сейчас в Сети активно распространяют фейки о том, что не приходят обещанные выплаты, – это чистой воды ложь. Мне, например, уже все выплатили. Я раньше служил, поэтому хочу быть именно штурмовиком на передовой», – рассказал Артур.

Фото: © Кирилл Гумиров / «Татар-информ»

Республика Татарстан проявляет заботу о добровольцах, обеспечивая их дополнительным обмундированием. Бойцам, отправляющимся отсюда, выдают спальные мешки, вместительные сумки, комплекты нижнего белья и летнюю форму, а также множество других необходимых вещей. Для поездки к месту назначения выдаются сухие пайки и питьевая вода.

«Согласно решению Правительства, были выделены средства на закупку первоочередных, наиболее необходимых вещей для наших бойцов. Мы провели тщательный анализ потребностей и закупили около 19 наименований различных предметов. Все это обеспечивает Татарстан. В список входят балаклавы, вместительные сумки, тактические перчатки, наколенники и многое другое, что пригодится бойцам в их нелегкой службе», – рассказал заместитель директора центра «Патриот» Александр Расходчиков.

Фото: © Кирилл Гумиров / «Татар-информ»

«Мы вернемся с Победой!»

Сегодня бойцов провожали семьи и друзья. Несмотря на серьезность момента, атмосфера была позитивной. Родные бойцов, безусловно, переживали, но держались стойко. Настрой у воинов и их близких боевой, чувствуется общий душевный подъем и вера в успех миссии.

Фото: © Кирилл Гумиров / «Татар-информ»

«Мы обязательно вернемся с Победой! С нами Бог!» – уверенно заключил Сулумбек Гаибов, выражая общее настроение собравшихся.