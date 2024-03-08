«Мы вернемся с Победой»: бойцы СВО записали видеопоздравление к 8 Марта

Фото: скриншот видео

Военнослужащие из Зеленодольского района, которые сейчас выполняют боевые задачи в зоне СВО, поздравили женщин с Международным женским днем. Бойцы записали видеоролик с обращением к «мамам», «бабушкам», «сестрам», «дочерям».

«Поздравляем вас с 8 Марта, желаем вам любви и счастья, весеннего настроения, красоты и здоровья, яркого солнца, синего неба. Благополучие и мира в ваших семьях. Мы вернемся к вам с Победой», — говорят они на видео.

Как рассказали «Татар-информу» в пресс-службе администрации, инициатива записать видеопоздравление исходила от самих мужчин — все они из Зеленодольского района. Своих близких женщин поздравляли 10 человек.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в Зеленодольске прошел концерт, посвященный Международному женскому дню.

Специальная военная операция (СВО) проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля 2022 года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

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