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«Хрупкость, сила и мощь»: волонтеров из Зеленодольска отметили за помощь во время СВО
В преддверии Международного женского дня в Зеленодольске наградили активисток Анну Дергунову и Анастасию Мингалееву. Девушки получили сертификаты, благодарственные письма и букеты цветов. Церемония состоялась на концерте, посвященном Международному женскому дню, награды вручил глава Зеленодольского района Михаил Афанасьев.
Анна и Анастасия — координаторы добровольческого волонтерского движения «Своих не бросаем».
«Девушки очень давно создали телеграм-канал для движения „Своих не бросаем“. Они устраивают денежные сборы, плетут сети, создают окопные свечи и другие необходимые вещи», — рассказали «Татар-информу» в пресс-службе Зеленодольского района РТ.
С праздничной программой на мероприятии выступили артисты Зеленодольского района, а также специальный гость — заслуженная артистка Республики Татарстан Гузель Уразова.
«С виду хрупкие девушки, а в деле — это сила и мощь, которая объединяет тысячи людей нашего района», — сказал глава муниципалитета Михаил Афанасьев.
Он также поздравил всех присутствующих женщин с наступающим праздником.
«Это особенный день, когда мы можем поблагодарить всех женщин и сделать их еще счастливее. Женщины нашего района невероятно уникальные, трудолюбивые и красивые! Желаю вам добра, любви и всего самого доброго!» — произнес руководитель района.
Лучших сотрудников и победителей конкурса «Женщина года. Мужчина года: женский взгляд» также наградили благодарственными письмами и почетными грамотами.
Специальная военная операция (СВО) проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля 2022 года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
Фото: пресс-служба Зеленодольского района РТ.
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