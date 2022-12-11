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Ру Тат
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Политика
11 декабря 2022  17:42

«Мы уже приехали»: Песков рассказал, к чему движется ситуация с Западом

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В ближайшее время России придется жить в условиях конфронтации с Западом. Поэтому ей необходим определенный запас прочности, чтобы справиться со сложившейся ситуацией, уверен официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Мы не движемся, мы уже приехали на станцию под названием „конфронтация“. И нам нужно быть собранными, мощными и нужно иметь запас прочности, потому что нам еще придется жить в условиях этой конфронтации», — объяснил он в эфире передачи «Москва. Кремль. Путин» на канале «Россия 1».

Ранее пресс-секретарь Президента России рассказал о предпосылках спецоперации на Украине.

#Дмитрий Песков
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