«Мы уже приехали»: Песков рассказал, к чему движется ситуация с Западом

В ближайшее время России придется жить в условиях конфронтации с Западом. Поэтому ей необходим определенный запас прочности, чтобы справиться со сложившейся ситуацией, уверен официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Мы не движемся, мы уже приехали на станцию под названием „конфронтация“. И нам нужно быть собранными, мощными и нужно иметь запас прочности, потому что нам еще придется жить в условиях этой конфронтации», — объяснил он в эфире передачи «Москва. Кремль. Путин» на канале «Россия 1».

Ранее пресс-секретарь Президента России рассказал о предпосылках спецоперации на Украине.