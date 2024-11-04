«Мы увидели как бойцы работают на СВО»: татары Сахалина побыли у земляков на Донбассе

Представители Региональной национально-культурной автономия татар из Сахалинской области рассказали о том, как проходит их поездка в зоне специальной военной операции. На днях они прибыли в Донецк, где их тепло встретили местные жители.

Представители автономии побывали в подразделении, где служат их земляки, и в госпиталях. Они своими глазами увидели, как бойцы мужественно работают в зоне СВО, а врачи лечат наших защитников.

«Третий раз мы с нашей командой приехали на зону СВО с гуманитарной миссией. Мы, по просьбе наших бойцов, привезли оборудование, мотоциклы, продукты от наших сахалинцев. Огромное спасибо всем, кто помогает и поддерживает наших бойцов», - рассказала председатель автономии Закия Валитова.

Для гостей из Сахалина во Дворце культуры имени Шевченко организовали концерт ансамбля «Без Донбасс татарлары» (в переводе с татарского – «Мы – татары Донбасса»). Участники коллектива рассказали, что по субботам собираются для репетиций, поют военные песни, в том числе на татарском языке.

«Татар-информ» рассказывал, что Закия Валитова вместе с татарами Сахалина привезла бойцам самое необходимое: оборудование, лекарства, продукты, одежду, транспорт и многое другое.