Татары с Сахалина передали гуманитарную помощь бойцам-землякам на СВО

Фото предоставлено: Закией Валитовой

Председатель Региональной национально-культурной автономии татар Сахалинской области Закия Валитова поехала передать гуманитарную помощь бойцам-землякам на СВО.



Она вместе с татарами Сахалина везет бойцам самое необходимое: оборудование, лекарства, продукты, одежду, транспорт и многое другое.



Не остается в стороне и татарская организация Светлоярского района Волгоградской области. Они передают на СВО маскировочные сети и обеды.



Муфтий Волгоградской области Ильяс хазрат Биктимиров передал огромное количество халяльной продукции и выделил автобус для отправки гуманитарной помощи до Ростова-на-Дону.



В Ростове Закию Валитовну встретит татарская организация «Якташлар» под руководством Надии Хайдаровны.



«Дальше уже нас встречают наши бойцы-татары тоже в Ростове. Перегружаем и едем в ДНР», - рассказала Закия Валитова.



«Татар-информ» рассказывал, что сейчас на Сахалине проживает около пяти тысяч татар. По словам Закии Валитовой, Татарстан очень поддерживает Сахалин.



«Мы, наверное, самый счастливый народ на Сахалине, потому что за нами стоит Татарстан. Ни у кого нет праздников, как наш Сабантуй, ни к кому не приезжают артисты, историки, журналисты. Какой бы татарин ни приехал, он нас обязательно находит», - рассказала председатель Региональной национально-культурной автономии татар Сахалинской области.