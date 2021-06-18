Мы учимся лечить рак и в 4-й стадии: глава Минздрава РТ о новом Центре детской онкологии

– Марат Наилевич, мы с вами находимся в новом здании детского Центра онкологии, гематологии и хирургии, открытие которого состоится уже вот-вот. Расскажите, пожалуйста, какие преимущества с его открытием появятся у татарстанских пациентов. Кто будет здесь лечиться и кто будет лечить?

– Очень символично, что в преддверии нашего профессионального праздника – Дня медицинского работника, который мы будем справлять в третье воскресенье июня, сдается вот такой объект.

Работы по строительству и вводу в эксплуатацию Центра детской онкологии, гематологии и хирургии на базе ДРКБ завершены.

Напомню, он построен в рамках национального проекта «Здравоохранение» и регионального проекта «Развитие детского здравоохранения Республики Татарстан». Этот объект очень нужный. Он необходим не только для республики, но и для Приволжского федерального округа, и для всей России.

Фото: Владимир Васильев

Я хочу поблагодарить министра здравоохранения России Михаила Альбертовича Мурашко и Президента Татарстана Рустама Нургалиевича Минниханова за то, что именно здесь, на базе Детской республиканской клинической больницы был построен такой прекрасный необходимый Центр.

Строительство было начато в январе 2020 года. Центр рассчитан на 100 коек, в здании шесть этажей плюс цокольный этаж. Здесь расположатся два отделения онкологии по 25 коек, отделение гематологии и иммунологии – 20 коек, 7 коек для проведения процедуры трансплантации костного мозга и стволовых клеток, 7 реанимационных коек, 16 коек дневного стационара.

В Центре будет организован лабораторный комплекс: клиническая, биохимическая, иммунологическая лаборатории, лаборатория гемостаза, цитогенетическая, молекулярно-генетическая. Будет свое отделение переливания крови и отделение лучевой диагностики.

На строительство было выделено 2 млрд 204 млн рублей, из них 1 млрд 184 млн из федерального бюджета, 1 млрд 20 млн – из республиканского.

Фото: Владимир Васильев

На базе Центра будут внедрены совершенно новые для Татарстана технологии и направления. Среди методов высокотехнологичного лечения запланировано проведение процедуры трансплантации костного мозга и гемопоэтических стволовых клеток, которая на данный момент производится в федеральных центрах Москвы и Санкт-Петербурга.

Мы заранее готовили кадры для работы в этом Центре. После того как Минздравом России и руководством Татарстана было принято решение о его строительстве, мы отправили наших специалистов обучаться в лучшие клиники Европы и, конечно же, в клинику имени Димы Рогачева. В настоящее время в ведущих вузах страны завершается подготовка для Центра дополнительных специалистов соответствующего профиля – детских онкологов, гематологов, анестезиологов-реаниматологов, врачей-иммунологов, генетиков, цитологов, врачей по HLA-типированию, трансфузиологов. Подготовлено 23 специалиста, мы привлекли сюда специалистов из других регионов.

Мы надеемся, что появление Центра в республике позволит эффективно выявлять злокачественные новообразования на самых ранних стадиях, проводить современное лечение, реабилитацию и диспансерное наблюдение детей с онкологическими заболеваниями – другими словами, будет создан полный цикл клинического процесса.

Центр будет принимать на лечение детей не только из Татарстана, но и из других субъектов Приволжского федерального округа. Планируем, что количество пациентов увеличится в 2,5 раза.

Ежегодно через Центр будет проходить более пяти тысяч детей, которые будут получать высокотехнологичную медицинскую помощь.

– Что будет в Центре?

– На входе в Центр в холле вы видите большой экран. Это чудо мы видели при посещении лечебных учреждений Финляндии. Данный объект называется «аквариум».

Фото: Владимир Васильев

Ребенок может подойти к этому столу, разрисовать животное или рыбу, просканировать рисунок, и его герой появится в общей картине.

Фото: Владимир Васильев

Как, например, вот эта акула, которую разрисовал мальчик.

Фото: Владимир Васильев

Это сделано для того, чтобы ребенок не чувствовал, что он в больнице, и легче входил в контакт с нашими медицинскими работниками.

На первом этаже находится отделение лучевой диагностики. Здесь было смонтировано высокотехнологичное медицинское оборудование: компьютерный томограф, МРТ, рентген-аппараты.

Фото: Владимир Васильев

Дизайн, например, в комнате, где находится компьютерный томограф, сделан такой, чтобы ребенок чувствовал себя как в сказке. Это космическая тема. Еще раз повторюсь – ребенок не должен чувствовать себя в больнице.

Фото: Владимир Васильев

МРТ-томограф мы специально взяли с большой апертурой, чтобы ребенок не чувствовал себя в замкнутом пространстве. Там внутри есть телевизор, ребенок во время процедуры сможет смотреть мультфильмы.

А рядом стоит аппарат для тяжелых пациентов из реанимационных отделений, которым во время процедуры МРТ необходима дыхательная поддержка. Это аппарат специальный, сделанный для МРТ-подразделений, он антимагнитный.

Вообще хочу отметить, что проект этого Центра не появился из ниоткуда. Мы набирались опыта в европейских клиниках, но основной, на что мы равнялись, была клиника имени Дмитрия Рогачева в Москве. Все технологические проекты были сделаны совместно с врачами этой клиники.

Фото: Владимир Васильев

Палаты реанимации сделаны по всем европейским стандартам. Их здесь семь. Они созданы блоками, по два-три пациента в каждом блоке. Это сделано, чтобы не было перекрестных заражений, продиктовано эпидемиологической ситуацией. Это чистая зона, где будут лежать пациенты после трансплантации костного мозга.

До этого мы в Татарстане этого не делали, а этот Центр позволит нам развивать эти методики и технологии. До этого мы отправляли таких пациентов в федеральные центры – в Москву и Санкт-Петербург.

В отдельных кабинетах будет забираться периферическая кровь, из нее – стволовые клетки для трансплантации пациенту, таких кабинетов здесь два.

Фото: Владимир Васильев

Операционная отвечает всем требованиям и Министерства здравоохранения России, и Росздравнадзора.

Фото: Владимир Васильев

Это сердце хирургического блока, здесь интегрированная операционная. Все оборудование, которое здесь есть, объединено в единую систему. Когда будут идти операции на мозге или на других органах, мы сможем из этой точки транслировать их по всему миру, привлекая для консультаций специалистов европейского и мирового уровня.

Фото: Владимир Васильев

Есть отдельные палаты для пациентов после проведенной трансплантации – палата для ребенка и отдельно для мамы с окном между ними, здесь полная видимость. Все сделано, чтобы мама круглосуточно видела, что с ребенком. Все условия созданы. Если необходимо, чтобы мама была вместе с ребенком, рядом с его кроватью есть кресло.

Фото: Владимир Васильев

Отделение онкологии начинается с большой игровой комнаты – здесь можно проводить и учебные занятия, и играть.

Фото: Владимир Васильев

В отделениях просторные светлые двух- и одноместные палаты для маленьких пациентов, здесь же есть место для родителя – раскладывающееся кресло. Ребенок всегда будет находиться здесь вместе с близким человеком.

Фото: Владимир Васильев

– Какова на сегодня динамика заболеваемости онкологией у детей?

– В течение последних 20-25 лет заболеваемость злокачественными новообразованиями у детей сохраняется в пределах одного уровня, но прослеживается тенденция к росту.

Отделение онкогематологии на 40 коек функционирует с 1994 года на базе ДРКБ. В год его открытия на 100 тысяч детского населения заболевали 12 человек. Ежегодно у 70-80 детей впервые выявляли заболевание.

В последние три-четыре года данный показатель заболеваемости фиксируется на уровне от 13,2 до 13,3 на 100 тысяч населения. Из года в год растет число впервые выявленных пациентов. В настоящее время выявляется около 120 первичных случаев в год.

Фото: Владимир Васильев

Отмечу, что количество пациентов, нуждающихся в оказании специализированной помощи в условиях профильного отделения, тоже растет. Если в середине 90-х пациенты с 4-й стадией, с рецидивами признавались некурабельными, не поддавались никакому лечению, то сегодня разрабатывается все больше схем терапии для помощи при таких формах злокачественных новообразований с внедрением высокодозной химиотерапии и дальнейшим наблюдением.

В сегодняшней реальности объемов отделения онкогематологии на 40 коек уже недостаточно для оказания квалифицированной медицинской помощи всем нуждающимся.

В новом Центре у нас 50 коек – два отделения по 25 коек каждое. Все условия созданы для того, чтобы дети здесь не только лечились, но и общались, играли.

Фото: Владимир Васильев

Благодаря такому большому Центру мы будем иметь возможность в условиях одной клиники решать многие вопросы: диагностики, хирургического лечения. Здесь есть отдельная операционная, что снижает риск внутрибольничного инфицирования.

Курирование пациента совместно с хирургом и химиотерапевтом в раннем послеоперационном периоде позволит начать в более ранние сроки послеоперационную химиотерапию в большинстве случаев.

Дальнейшее наблюдение, диспансеризация, лечение осложнений химиотерапии тоже будет проводиться в этом Центре под круглосуточным наблюдением специалистов.

– Каковы возможности Центра?

– Я бы хотел, пользуясь возможностью, поблагодарить руководство республики и лично Президента РТ Рустама Нургалиевича Минниханова, который лично держал на контроле строительство данного объекта. И за то особое внимание, которое он уделяет системе здравоохранения нашей республики. Это детское лечебное учреждение, а детство в системе здравоохранения Татарстана – это наш приоритет. Дети – наше будущее, и мы сделаем все возможное, чтобы наши дети были здоровы и не болели.

Раньше детей в четвертой клинической стадии мы отпускали на паллиативную помощь, но сегодня медицина ушла вперед, есть технологии, которые позволяют лечить этих пациентов.

Фото: Владимир Васильев

Центр будет принимать не только детей из Татарстана, но и со всего Приволжского федерального округа. Этот проект – плод работы многих коллективов: коллектива федерального центра имени Димы Рогачева как центральной структуры в оказании онкогематологической помощи жителям России, конечно же, коллектива ДРКБ, наших проектантов – «Татинвестгражданпроекта», наших строителей – Министерства строительства и ЖКХ РТ и нашего подрядчика, который обещал, и сдержал свое слово, и сдает данный объект в срок.

– Заражались ли коронавирусной инфекцией дети с онкологией?

– К сожалению, у нас есть случаи, когда дети с онкологией заражались и болели новой коронавирусной инфекцией. Мы развернули ковидные койки и в ДРКБ, и в казанской больнице №1.

Здесь, в новом Центре, будет предусмотрено пребывание и лечение онкологических пациентов с этой инфекцией и с сопутствующими заболеваниями.

– Советовали ли бы вы родителям онкобольных детей вакцинироваться от коронавируса?

– Я не только советую, я прошу наше население вовремя сделать свой выбор и вовремя вакцинироваться.

Я говорил на брифинге в Кабинете Министров РТ: есть только два пути – либо заболеть, и как уже там дальше пойдет, в какой-то степени тяжести, либо вакцинироваться.

Фото: Владимир Васильев

Все руководство нашей республики вакцинировалось одной из трех вакцин, которые на сегодня существуют в России. Не только я сам вакцинировался, и вся моя семья вакцинировалась.

В завершение в преддверии Дня медицинского работника – нашего профессионального праздника – я хочу поблагодарить всех за самоотверженный труд, за то, что мы справились с тяжелыми днями начала пандемии, и пока, конечно, победа над коронавирусом не окончательная, но она обязательно будет за нами! Всем терпения, здоровья, благополучия, будьте здоровы и берегите себя!

Фото: Владимир Васильев

Первую часть интервью министра здравоохранения Татарстана Марата Садыкова ИА «Татар-информ» читайте по ссылке.