«Мы свидетели удивительного праздника»: как прошел Питрау-2024

60 тысяч человек в гостях у небольшого села

Питрау — традиционно один из самых масштабных летних народных праздников в Татарстане. Вчера организаторы отмечали, что в этом году, как и в прошлом, на него собрались около 60 тысяч человек, одномоментно увеличив, таким образом, численность населения села Зюри примерно в 200 раз. Праздник давно стал частью государственной программы Республики Татарстан «Сохранение идентичности татарского народа», поэтому над его посещаемостью работают и республиканские, и районные власти — готовят насыщенную и разнообразную программу, подогревают интерес общественности, в том числе через конкурс «Кряшенская красавица», организуют перевозку гостей по маршруту Мамадыш-Зюри-Мамадыш вплоть до глубокой ночи, и т. д. Достаточно сказать, что в этом году на празднике было запланировано выступление более 500 представителей фольклорных коллективов и эстрадных звезд.

Да и сам по себе Питрау — событие, уже не требующее особого пиара. Видимо, памятуя об этом, Раис Татарстана Рустам Минниханов на утреннем совещании в Доме Правительства РТ «поручил обеспечить безопасность нахождения большого количества людей на площадках праздника, а также контролировать оказание качественных услуг в сфере питания людей», сообщила его пресс-служба. А уже вечером он опубликовал в своем телеграм-канале фотографии с праздника, пожелав: «Питрау котлы булсын, карендәшләр!» («Поздравляю с Питрау, братья!». Карендәш — старинное татарское слово, которое кряшены используют чаще, чем остальные татары, - прим. Т-и).

«Именно здесь многие знакомятся, женятся и остаются вместе на всю жизнь»

Основная программа праздника стартовала в 17:00. Она включала в себя развлечения на любой вкус — как зрелищные, например конные скачки «Чаптар» и концерт на главной сцене, так и полезные, как зюрейская ярмарка «Тырлау» и многочисленные точки общепита.

Главными випами, посетившими праздник на этот раз, стали заместитель Председателя Госсовета РТ Марат Ахметов, генеральный директор холдинговой компании «Ак Барс» Иван Егоров, депутат Госдумы РФ, бывший глава Мамадышского района Анатолий Иванов, действующий глава района Вадим Никитин. К слову, именно Егоров и Иванов, уроженцы Мамадышского района, 25 лет назад возродили праздник Питрау на поляне Тырлау рядом с селом Зюри.

Марат Ахметов: «Питрау — прекрасное завершение череды праздников, начавшихся весной»

В своем выступлении в честь открытия праздника Марат Ахметов отдал должное кряшенскому празднику и всему многонациональному народу Татарстана:

«От имени Раиса РТ Рустама Минниханова сердечно приветствую вас и выражаю самые искренние и добрые пожелания. Мы с вами свидетели удивительного праздника, не имеющего себе равных ни по масштабу, ни по содержанию. Питрау — прекрасное завершение череды праздников, начавшихся весной. <...> Какой красивый и дружный у нас народ, славящийся своим самоотверженным трудом! <...> Многие наши ребята участвуют в специальной военной операции. Мы должны победить, поэтому нужно быть едиными и дружными. И страна наша, и народ должны быть крепкими, и мы именно так должны чтить наши традиции», - сказал он.

Вадим Никитин напомнил о том, что нынешний праздник проводится в рамках Года семьи:

«Вот уже который год Питрау собирает людей с гостеприимством кряшенского дома. Питрау — поистине национальная гордость Татарстана. Конечно, это и семейный праздник, именно здесь многие знакомятся, женятся и остаются вместе на всю жизнь».

После этого был поднят флаг «Питрау-2024». Это право было предоставлено почетному гражданину района, заслуженному механизатору Татарстана Михаилу Егорову, абсолютному батыру прошлогоднего Питрау Радику Салахову и обладательнице титула «Кряшенская красавица-2023» Анжелике Павловой.

Первая красавица — будущий медик

«Первый праздник в 1999 году и нынешний — это как небо и земля. Территория праздника, обилие площадок, количество людей — все стало другим. На первых порах, например, сцена для выступления фольклорных коллективов была три на четыре метра, высотой полметра. Каждый год приезжает много гостей и из соседних регионов. Очень рад, что кряшенская культура сохраняется и развивается. Да будет так», - рассказал нам начальник отдела культуры исполкома Мамадышского района Степан Спиридонов.

В шесть вечера открылся Жиен и состоялось единение на хороводе «Тугяряк уен». Через час начали работать главные площадки — национальная борьба корэш на центральном майдане, игры на майдане «Питрау уеннары», площадка народных игр и состязаний. Менее активные гости праздника могли заглянуть на кряшенские подворья, фотовыставку в Музее Питрау и на гала-концерт Республиканского фестиваля кряшенского этнического искусства «Питрау тугяряк уены».

«Наш ансамбль «Асыл бизәк» из села Калейкино Альметьевского района, в нашем коллективе 10 человек. Еще у нас в селе есть кряшенский ансамбль «Кәләем», созданный в 1976 году В Альметьевском районе есть две деревни, где проживают в основном кряшены. Питрау — очень большой и долгожданный праздник для нас. Мы и у себя в селе его празднуем, очень им гордимся. Приезжаем сюда с ансамблем каждый год, привозим наши старинные калейкинские песни», - сообщила художественный руководитель калейкинского дома культуры Марина Матвеева.

Молодежи же интересно было посетить поляну знакомств «Димче», площадку «Жяшляр жыены» с этнодискотекой, концерт певицы Славы и, конечно, гвоздь праздника — конкурс «Кряшен чибяре». Первой кряшенской красавицей стала Светлана Иванова, уроженка Мамадышского района и студентка Ижевской государственной медицинской академии. В номинации «Кряшенская красавица Мамадышского района» победила Ариана Кадырова. Наша коллега, журналистка «Интертата» и «Татар-информа» Милена Новикова заняла на конкурсе почетное второе место.

А завершился праздник традиционными играми у «Костра очищения» и праздничным полночным фейерверком. Все как в старину, когда обрядовое действо кряшен заканчивались обязательной встречей зарницы.

Фотографии Владимира Васильева / «Татар-информ»