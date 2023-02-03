«Мы ставим на крыло художника»: в Музее ИЗО РТ открылась первая выставка Регины Мавриной

В Галерее современного искусства, филиале Музея ИЗО РТ, открылась выставка молодой художницы из Зеленодольска, обладательницы премии в области графического искусства имени Александра Туманова и Молодежной премии «Перспектива» 5-й Казанской международной биеннале печатной графики «Всадник» Регины Мавриной. Около сорока работ представляют несколько серий произведений 2015–2022 годов на основные темы, которые затрагивает в своем творчестве автор.

Фото предоставлено ГМИИ РТ

Линогравюра, офорт, сухая игла, гравюра на картоне, трафарет, коллаж и их сочетания — техники печатной графики, используемые отличницей-выпускницей графического отделения Московского государственного академического художественного института имени Сурикова. Диплом Регина Маврина защитила совсем недавно, в минувшем году.

Фото предоставлено ГМИИ РТ

«Мы сегодня ставим на крыло художника. Регина прежде участвовала во многих сборных выставках, но после первой персональной выставки художник, как считается, уже полетел самостоятельно. Теперь — и сейчас, и в будущем — она будет отвечать за всё созданное сама, без кураторов и наставников. Так вырастет художник, причем вырастет большой художник, я в этом уверен. Особую роль здесь сыграют люди, которые рядом. Художник — товар штучный. Много званых, а мало призванных. Один из призванных — Регина. Творческих удач, успехов! Уже сейчас у тебя сложился свой хороший ироничный, ироничный профессионально, стиль», — сказал бессменный руководитель Графической лаборатории «Графком» Экспериментальных творческих мастерских Поволжского отделения Российской академии художников (ЭТМ ПО РАХ) Александр Артамонов.

За открытие для себя мира графики Регина Маврина поблагодарила заслуженного деятеля искусств РТ, преподавателя Казанского художественного училища имени Фешина Веру Карасеву.

Фото предоставлено ГМИИ РТ

«И до сих пор эта искорка во мне горит. Такое мышление у меня — так я вижу пятнами, цельно как-то. Мне в цвете сложно проявить, проще в монохроме. Мое творчество основано на душевной лирике, на событиях, которые происходят и у меня в жизни, и во внешнем мире. Мне хочется своим языком это все передать и рассказать в своих работах», — заметила Регина Маврина.

К выставке издан и небольшой каталог-раскладушка с перечнем произведений художницы. Кроме того, за время проведения выставки Регина Маврина будет проводить в ее интерьерах мастер-классы. В родном Зеленодольске, к слову, она преподает в детской художественной школе.

Выставка Регины Мавриной открыла цикл выставок «Графика молодых художников». Увидеть ее в Галерее современного искусства можно будет до 12 февраля. Следующими в серии «Графика молодых художников» в течение полутора месяцев будут представлены выставки Екатерины Васильевой и Владислава Баранова.

«Задача этих выставок — показать, что из множества выпускников в профессии остаются единицы. Многие вынуждены уезжать, большей частью в Москву или Петербург, где есть академическое художественное образование, в Казани оно больше всё же прикладное. Те, кто хочет творить, писать картины, вынуждены уезжать, и далеко не все возвращаются. Некоторые всё же сохраняют верность родным городам. Вот Регина вернулась в родной Зеленодольск и остаётся верной пути, который был выбран ею еще в 2015 году — печатной графике. Гравюра, линогравюра, офорты — их невозможно нарисовать карандашом, раскрасить. Это сложный, но очень интересный труд по созданию формы, оттиску этой формы», — подчеркнула кандидат искусствоведения, заслуженный деятель искусств РТ Ольга Улемнова.